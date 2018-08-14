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Küpesiz kurbanlık almayın

YOZGAT Bakkallar Esnaf Odası Başkanı M. Atilla Saygı, ‘’Belediyeler tarafından tahsis edilen pazarlardan kurbanlıklarınızı daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde temin edebilirsiniz.

Küpesiz kurbanlık almayın

YOZGAT Bakkallar Esnaf Odası Başkanı M. Atilla Saygı, ‘’Belediyeler tarafından tahsis edilen pazarlardan kurbanlıklarınızı daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde temin edebilirsiniz.

14 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Küpesiz kurbanlık almayın

Küpesi olmayan hayvanlardan uzak durunuz, almayınız!’’ uyarısında bulundu. Saygı, kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir şekilde etlerini tüketmeleri, halk sağlığının korunması amacıyla etlerin parçalanması ile kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren, kayıt, onay kapsamındaki iş yerlerine yaptırmaya özen gösterilmesini istedi. Saygı, ‘’Kesim yerlerinde yeterli hassasiyetin gösterilmesi, kesim kirliliğine mahal vermeyecek şekilde etlerin parçalanması, yeterli soğutma yapıldıktan sonra kesim sıcaklığındaki etin parçalanıp, naylon torba ve kaplara konulması gerekir. Sokak ortasında veya uygun olmayan yerlerde hayvan kesiminin yapılmamasına, et üzerinde ön temizleme yapılarak, bakımsız ve paslı makinalarla hijyenik olmayan şartlarda kıyma çekilmemelidir’’ dedi.
 

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