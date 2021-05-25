KÜLTÜRÜMÜZ KİTAP OLACAK

Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi’nin ortaklaşa olarak basımını planlanladığı 3 cilt halindeki Yozgat Tarihi ve Kültürü kitabının içindekiler bölümünün belirlenmesi için Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir Güngör, kurumların iş birliği protokolünü imzalayarak, Yozgat tarihi ve kültürü ile alakalı 3 cilt bir kitap hazırlığının ilk adımının atıldığını hatırlattı. Güngör, çalışmanın ikinci toplantısını, editörler kurulunda yer alan akademisyenlerin de katılımı ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Kurul üyelerinin bir ay boyunca ne tür konuların yazılması gerektiği noktasında içindekiler taslağını oluşturduğunu vurgulayan Güngör, toplantıda da bunu tartıştıklarını ifade etti. Kitabın ilk cildinin eski çağlardan günümüze Yozgat olduğuna vurgu yapan Güngör, ‘’Bunun içerisinde Roma, Bizans, Hitit, Osmanlı dönemi, beylikler dönemini, arkeolojik verileri işleyeceğiz. Birinci cildimiz böyle oluşacak, içerisinde sanat tarihi de yer alacak’’ dedi. İkinci cildin Cumhuriyet döneminde Yozgat başlığını taşıyacağını anlatan Güngör, ‘’İktisadi, sosyoekonomik konular, siyasi konular ele alınacak. Burada Milletvekillerimiz, Bakanlarımız, seçimler, çok partili hayatın Yozgat’a getirdikleri, götürdükleri, Yozgat’ın Cumhuriyet dönemindeki idari yapılanmaları, ekonomisi, tarımı, hayvancılığı bunlara yer vereceğiz. Burada hem edebi değerlerimiz olacak, hem de dini değerlerimiz olacaktır’’ diye konuştu. Güngör, üçüncü cildin ise Yozgat’ta turizm baylığını taşıyacağını vurgulayarak, ‘’Toplantıda içindekiler bölümünün tartışılması, elden geldiği kadar uygun hale getirilmesi planlanıyor. Bundan sonraki süreçte de Türkiye çapında belirlediğimiz konulara göre araştırma yapan akademisyenlere ulaşıp onların bu konuları kaleme almalarını sağlayacağız. Burada bulanan editör kurulunda, sanat tarihinden, ilahiyat tarihinden, edebiyattan, arkeolojiden, sosyal bilimlerden hocalarımız var’’ ifadelerini kullandı.

YILSONUNA TAMAMLANACAK

Yozgat tarihi ve kültürünün ele alındığı üç ciltten oluşan kitabın çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlamayı planladıklarının altını çizen Güngör, ‘’Önümüzdeki bir aylık süreçte hocalara dağıtımı, 5 aylık süreçte yazılması ve sonrasında kontroller, tashihlerinden sonra da önümüzdeki yılın ilk döneminde yayınlamayı planlıyoruz. Uluslararası bir yayın evinde basılacak, yerelde kalmayacak ve dünyanın birçok kütüphanesine gidecek. İhtiyaçlar doğrultusunda basım miktarı belirlenecek. Temini noktasında ise bu eserin telif hakkı Valilik, Belediye ve Yozgat Bozok Üniversitesinde bulunuyor, bu nedenle bu kurumlar istedikleri kadar çoğaltıp dağıtımını yapabilecekler, temini noktasında da bu kurumlarımızdan faydalanılacak. Ayrıca Uluslararası bir yayın olduğu için satın da alınabilir’’ şeklinde konuştu. (İhsan Çelikkaya)