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KÜLTÜR MERKEZİ HAZIR

Tarihi Askerlik Şubesi binasının ‘Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi’ yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlanarak açılışa hazır hale getirildiği bildirildi.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:11
KÜLTÜR MERKEZİ HAZIR

Yozgat Belediyesi’nin KOP İdaresi’nin verdiği destek ile şehir merkezindeki tarihi Askerlik Şubesi binasının ‘Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi’ne dönüştürülmesi çalışmalarının tamamlandığı, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle açılışının yapılacağı açıklandı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, KOP Bölge İdaresi Başkanlığına Yozgat’ın dahil edilmesinden sonra 90 milyon civarında yatırım alındığını hatırlatarak, ‘’Özellikle kapalı devre sulama sistemleri olmak üzere, eğitimden kültüre enerjiden diğer birimlere kadar KOP başkanlığından ziyadesiyle yatırım aldık’’ dedi. Köse, konum olarak en iyi yerde olan eski Askerlik Şubesi’nin tarihi binasının KOP Bölge Başkanlığı ile birlikte hazırladıkları proje kapsamında ‘Gençlik ve Kültür Merkezi’ kimliğine büründürdüklerini, açılışa hazır olduğunu aktardı. Köse, ‘’Yakın zamanda da açılışını birlikte gerçekleştiririz. Özellikle engelli vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın istifade edebileceği güzel mekanlar inşa ettik’’ ifadelerini kullandı. Başkan Köse, merkezin hem ilkokul hem ortaokul talebeleri için yaşam merkezi olarak da kullanılacağını, KOP idaresinden 450 bin lira civarında kaynak alarak, yatırım yaptıklarını anlattı. Köse, ‘’Askerlik Şubesi eski binasını, robotik kodlama, zeka oyunları, müzik atölyesi, resim atölyesinin bulunduğu, sohbetlerin olabileceği, çocuk okuma kütüphanesinin olduğu bir alana çevirdik. Üst katını da böyle sohbet edebileceğimiz, hem gençlerimizle hem büyüklerimizle vakit geçirebileceğimiz ilmi, dini, milli sohbetlerin olabileceği bir ortam oluşturduk. Konumu çok iyi çok ulaşılabilir bir yer. Şu anda açılışa hazır. Pandemiden dolayı açılışını yapmadık bekletiyoruz’’ diye konuştu. Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya 

Son Güncelleme: 06.10.2021 18:35
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