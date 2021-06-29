KÜLTÜR EVi HAZIR

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Beldesi’nde taşımalı eğitim kapsamında kullanılmaması nedeniyle çürümeye terk edilen okul binası onarımdan geçirilip, Kültür Evi olarak hizmete hazır hale getirildi.

Çiğdemli Beldesi Burunören Mahallesi halkı, örnek teşkil edecek bir davranışta bulunarak unutulan geleneklerden imece usulü eski okul binasını çok amaçlı Kültür Evi’ne çevirdi. Kültür Evi’nin düğün, taziye, asker gecesi, toplantı, seminer gibi her türlü sosyal ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacağı bildirildi. Mahalle sakinlerinden Bekir Yeşil, mahalle camisinin tuvalet ve şadırvanlarının tamiratı için maddi manevi yardım talebinde bulunduklarını, mahalle sakinlerinin de bu talebe olumlu karşılık verdiğini söyledi. Yeşil, ‘’Sağ olsunlar hemşehrilerimiz beklediğimizden fazla miktarda bağış gönderince köyümüzde atıl vaziyette bulunan okul binamızı faaliyete geçirme kararı aldık. Milli eğitim müdürlüğünden izin alarak işe başladık. Çiğdemli Belediyesinin de destekleriyle bitirme aşamasına geldik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Mahalle sakinlerinden Hayri Şimşek de, “Yurtiçinde ve yurtdışında ikamet eden Burunörenli hemşehrilerimiz inanılmaz bir birlik ve beraberlik örneği göstererek maddi ve manevi destekleriyle bu eseri köyümüze kazandırdılar. Kültür evimizin güzel ve sağlıklı günlerde hizmet vermesini temenni ediyorum’’ diye konuştu. Kültür Evi’nin Kurban Bayramının üçüncü günü törenle açılışının yapılmasının planlandığı bildirildi. •İhsan Çelikkaya•