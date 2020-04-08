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Kullanılmış maske ve eldivenleri sokağa ATMAYIN!

YOZGAT Yaşanabilir Çevre Derneği, korona virüs ile mücadele kapsamında kullanılması zorunlu hale getirilen bir kullanımlık koruyucu maske ve eldivenlerin sokağa atılmasının çevreyi kirlettiği gibi, atılan atıkların mikrobu başka insanlara bulaşmasına da neden olabileceğine dikkat çekti.

08 Nisan 2020 Çarşamba 03:46
Kullanılmış maske ve eldivenleri sokağa ATMAYIN!

Bu süreçte özellikle su tasarrufuna dikkat edilmesi gerektiği de hatırlatıldı, eldivenlerin, maskelerin çevreye atılmaması istendi. Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı Ahmet Fidan, virüsten korunmak için ellerimizin 20 saniye boyunca yıkanması gerektiğini hatırlattı. Fidan, ‘’Ancak bu 20 saniye boyunca muslukların açık kalmaması gerekir. Çünkü ülkemizin su zengini bir ülke değil. Suyumuzun israf edilmeden tüketilmesi gerekir’’ dedi. Fidan, kullanılan eldiven ve maskelerin sokağa atılmasının sakıncalı olduğuna vurgu yaparak, bu malzemelerin yakınlarda varsa tıbbi atık kutusuna yoksa çöp kutularını atılmasının daha doğru bir davranış olacağını anlattı. Fidan, ‘’Çünkü bu atıkların virüs taşıma ihtimali bulunmaktadır. Kendi sağlığımızı korurken başkalarının sağlığını tehlikeye atmamamız gerekir. Bu günleri, milletimizin dayanışma içerisinde kısa zamanda atlatacağımıza yürekten inanıyorum’’ diye konuştu. 

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Kullanılmış Maske Ve Eldivenleri Sokağa ATMAYIN!
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