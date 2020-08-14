Kuleye kepçe darbesi

ŞEFAATLİ İlçe Merkezi’nde, tarihi köprü ile bütünleştirilerek 1986 yılında yaptırılan, ilçenin sembolü haline gelen saat kulesi, yol yapımı gerekçe gösterilerek kepçe ile yıkılıp, yerle bir edildi. Şefaatli Saat Kulesi, 1986 yılında merhum Belediye Başkanı Bayram Karabulut tarafından yaptırılmıştı. Altı kademeli dörtgen bir yapıda inşa edilen saat kulesinin yerinin değiştirilmesi yönünde meclis kararı alınmasına rağmen, kulenin yıkılması ilçede tepkiyle karşılandı. Önceki yıllarda planlanan 4,6 kilometre uzunluğundaki Şefaatli ilçe geçişiyle ilgili olarak bugüne kadar 3 kilometrelik kesiminde bölünmüş yol çalışması tamamlandı. Yüklenici firmanın işi bırakması nedeniyle geçen yıl çalışmanın yapılamadığı yolun yapımı Özdemir İnşaat şirketine devredildi. Bu yıl 4 kilometrelik bölünmüş yol çalışmasının yapılacağı kaydedildi.