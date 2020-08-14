Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1100
ALTIN
461.328
DOLAR
7.2983
STERLİN
9.6016
EURO
8.6266

Kuleye kepçe darbesi

Şefaatli ilçesinin sembolü haline gelen 1986 yılında yapılan saat kulesi, karayolu yapım çalışmaları yapılacağı gerekçesiyle kepçe ile yıkıldı.

14 Ağustos 2020 Cuma 00:54
Kuleye kepçe darbesi

ŞEFAATLİ İlçe Merkezi’nde, tarihi köprü ile bütünleştirilerek 1986 yılında yaptırılan, ilçenin sembolü haline gelen saat kulesi, yol yapımı gerekçe gösterilerek kepçe ile yıkılıp, yerle bir edildi. Şefaatli Saat Kulesi, 1986 yılında merhum Belediye Başkanı Bayram Karabulut tarafından yaptırılmıştı. Altı kademeli dörtgen bir yapıda inşa edilen saat kulesinin yerinin değiştirilmesi yönünde meclis kararı alınmasına rağmen, kulenin yıkılması ilçede tepkiyle karşılandı. Önceki yıllarda planlanan 4,6 kilometre uzunluğundaki Şefaatli ilçe geçişiyle ilgili olarak bugüne kadar 3 kilometrelik kesiminde bölünmüş yol çalışması tamamlandı. Yüklenici firmanın işi bırakması nedeniyle geçen yıl çalışmanın yapılamadığı yolun yapımı Özdemir İnşaat şirketine devredildi. Bu yıl 4 kilometrelik bölünmüş yol çalışmasının yapılacağı kaydedildi.  

Anahtar Kelimeler:
Kuleye Kepçe Darbesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESAMEMiZ OKUNMUYOR!
ESAMEMiZ OKUNMUYOR!
Salgının kaynağı araştırılacak
Salgının kaynağı araştırılacak
Projeler değerlendirildi
Projeler değerlendirildi
Destek protokolü
Destek protokolü
Sorgun’da yakalandı
Sorgun’da yakalandı
VALi BEY BELGELEDi
VALi BEY BELGELEDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim