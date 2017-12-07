-Kudüs’e sahip çıktılar

Çapanoğlu Büyük Cami bahçesinde basın açıklaması yapan Şube Başkanı İbrahim Karslıoğlu, ABD Başkanı Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyıp, ABD Büyükelçiliği’nin buraya taşıyacağı yönündeki beyanatını kınadı. Karslıoğlu, Kudüs ile ilgili bu tür hadsiz ve hukuksuz bir kararın ABD’yi de İsrail’i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşılaştıracağını söyledi. Şube Başkanı Karslıoğlu, ABD’nin Afganistan, Irak, Suriye ve Libya başta olmak üzere İslam coğrafyasını kana bulayan bir seri katil olduğunu dile getirerek, “Aynı ABD’nin Siyonist işgali ilk günden beri terör şebekesi İsrail’i kanatları altına aldığını herkes görüyor. Elindeki kirli propaganda gücüyle İslam ve Müslümanları terörle özdeşleştirmeye çalışan ABD, gerçekte dünyadaki tüm terör olaylarının sorumlusudur” diye konuştu.

Karslıoğlu, Kudüs’ün Filistin’e ait olduğunu ve öyle kalmaya devam edeceğini, bu mübarek beldenin Müslümanlar açısından da kutsiyetinin bulunduğunu ve buna tüm dünyanın saygı göstermesi gerektiğine de dikkat çekti.