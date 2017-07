“Kudüs özgürleşmeli!”

Yozgat İHH İl Temsilcisi Şahin Çarkçı, platform adına açıklama metnini okudu.

Şahin Çarkçı, geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa’nın avlusunda 3 Filistinli gencin işgalci İsrail askerleri tarafından kurşun yağmuruna tutularak şehit edildiğini ve İsrail askerlerinin yaraladıkları 3 Filistinli’ye tıbbi müdahalede bulunmak için gelen ambulansları mescidin girişine almadığını hatırlattı.

Şahin Çarkçı, İsrailli asker ve polislerin son yıllarda özellikle sivillere yönelik saldırılarının artarak devam ettiğini, bir taraftan Gazze’ye yönelik ölümcül abluka ve kuşatma sürerken, diğer taraftan Kudüs’te yaşayan Filistinlilere ve Mescid’i Aksa’da ibadetlerini yerine getiren Müslümanlara yönelik saldırı, baskı ve yıldırım politikalarının devam ettiğini belirtti.

Platform sözcüsü Şahin Çarkçı, İsrail’in 1948 yılında Filistin topraklarında başlattığı işgali tüm Filistin’e yaymak emeliyle çocuklar da dahil olmak üzere öldürme, işgal, hapis ve el koyma gibi faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı.

Şahin Çarkçı, “1967 yılından beri defalarca Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kılınmasını engelleyen İsrail, Mescid’in tamamen ibadete kapatılarak kendi mabetlerini inşa etmek arzusundadır. Bu hedef doğrultusunda hukuksuz bir şekilde Filistinlileri evlerinden, yurtlarından çıkararak yeni yerleşim yerleri yoluyla işgalini genişletmeye çalışan İsrail, diğer taraftan Mescid-i Aksa ve Kudüs etrafında yaşayan Müslümanlara yönelik fiziki ve psikolojik saldırılarını da her geçen gün artırmaktadır” diye konuştu.

“SALDIRILAR SÜRÜYOR”

Son dönemde Kudüs’te ezanın yasaklanması, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması, ardından kapılarına metal arama dedektörlerin yerleştirilmesi ve Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere yönelik saldırılar sonrasında Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin tüm bu olanlara karşı tepki gösterdiğini ifade eden Şahin Çarkçı, halen dedektörle aranarak Harem-i Şerif’e girmeyi reddeden binlerce Filistinli’nin namazlarını Mescid’i Aksa’nın aslanlı kapısında kılmaya devam ettiğini bildirdi.

Şahin Çarkçı, “İsrail ise namaz kılan insanlara ibadet halindeyken saldırmaya devam etmektedir. Bu saldırılar sırasında Kudüs Müftüsü dâhil birçok kişi yaralanmıştır. İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları ve işlemiş olduğu suçları görüntülemek isteyen basın mensuplarına yönelik engelleme ve saldırılar da devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Platform Sözcüsü Şahin Çarkçı, Kudüs ve Mescid’i Aksa’nın uluslararası hukukun ve tüm insanlığın koruması altında olması gerektiğine vurgu yaptı.

Namaz kılan insanlara saldırılmasının kabul edilemez olduğunu yineleyen Çarkçı,

“Kudüs’te yaşanan bu saldırılar, tüm Müslümanların kutsalı olan Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması ve Yahudi yerleşimcilerin içeriye alınması, Mescid-i Aksa’nın kapısında namaz kılan insanlara saldırılması, olan biteni protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılar ve haksız gözaltılar tamamen bir işgal politikasının sonuçları olmakla beraber her bir eylem ayrı ayrı suç niteliğindedir. İnsanın en kutsalı dokunulmaz olanı yaşam hakkı, ibadet özgürlüğü, Kudüs ve Mescidi Aksa uluslararası hukukun ve tüm insanlığın koruması altında olmalıdır” dedi.

“YOZGAT’TAN ÇAĞRI YAPIYORUZ”

Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu adına konuşan İHH Yozgat Temsilcisi Şahin Çarkçı, Yozgat’tan çağrı yaptıklarını belirterek, İsrail’in işgal ettiği tüm Filistin topraklarını terk etmesi gerektiğini söyledi.

Şahin Çarkçı, Mescid-i Aksa’nın derhal ibadete açılması, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki tüm kutsal mekanların Filistinlilerin sorumluluğunda saygı içerisinde korunması gerektiğini de vurguladı.

Çarkçı, “Filistinlilere yönelik suç işleyen her İsrailli yargılanarak cezalandırılmalıdır. Mescid-i Aksa için kurulmuş olan İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmalar, devletler, birlikler derhal bu işgal ve saldırılara son verecek tedbirleri almalıdır. Hangi amaçla kurulmuş hangi görüşte olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşları ve inisiyatif grupları Filistin halkıyla dayanışma içerisine girmeli ve eylemlerle, kampanyalarla onlara destek verilmelidir” şeklinde konuştu.