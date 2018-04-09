Kudüs Anlatıldı

Sarıkaya Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonunda düzenlenen ‘Kudüs’ü Anlama ve Anlatmak’ adlı etkinliğe Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ile birlikte okul idarecileri, öğretmenler ve ortaöğretim kurumunda eğitim gören öğrenciler katıldı. Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Mustafa Bayram, Kudüs’ün tarihteki yeri ve önemi konulu bir konuşma yaptı. Şehit Yılmaz Gündüz Kız Anadolu İmam Hatip Okul Müdürü Mustafa Erdoğan ‘Kudüs’ adlı şiiri okudu. Şehit Yıldız Gürsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri öğretmeni Halil Aykan’ın hazırladığı slayt gösterildi. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Müdürü Hüseyin Doğan ve Namık Kemal İlkokulu sınıf öğretmeni Gazi Vural, Kudüs’e gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında yaşadıkları anlılarını katılımcılarla paylaştı. Ortaöğretim seviyesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada ‘Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak’ adlı mektup yarışmasında dereceye giren öğrenciler, mektuplarını okudu. Düzenlenen yarışmada birinci olan Şehit Yıldız Gürsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Seda Karadavut ile ikinci olan Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi öğrencisi Döndü Nihal Çetin, üçüncü olan Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencisi Kısmet Devrilmez ödüllerini aldı. ‘Kudüs’ temalı resim sergisi gezildi.