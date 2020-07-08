Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119339
ALTIN
395.878
DOLAR
6.8556
STERLİN
8.6035
EURO
7.7458

Kreş yapımına başlandı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘Mutlu Kreş Mutlu Yarın’ projesi kapsamında yapımı öngörülen kreşle ilgili çalışmalara start verdiklerini söyledi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:36
Kreş yapımına başlandı

BOĞAZLIYAN Belediyesi tarafından hazırlanıp, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından mali destek verilmesi uygun bulunan kreş projesini hayata geçirmek üzere çalışma başlattı. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘Mutlu Kreş Mutlu Yarın’ projesi kapsamında yürütülen çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanabilmesi için çalışıldığı söyledi. Başkan Coşar, ‘’Söz verdiğimiz gibi, bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. Güvenli bir ortamda, okul öncesi çocuklarımızın her anlamda gelişimlerine katkı sunacak kreşimiz hayat buluyor. Hemşehrilerimize her alanda hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Kreş Yapımına Başlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SBS KAPASİTE ARTIRIYOR
SBS KAPASİTE ARTIRIYOR
Mantar toprakta kaldı
Mantar toprakta kaldı
SAYIM YAPILDI
SAYIM YAPILDI
MASKESİZ OLMAZ!
MASKESİZ OLMAZ!
Yangınla mücadele
Yangınla mücadele
Hasret giderdi
Hasret giderdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim