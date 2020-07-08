Kreş yapımına başlandı

BOĞAZLIYAN Belediyesi tarafından hazırlanıp, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından mali destek verilmesi uygun bulunan kreş projesini hayata geçirmek üzere çalışma başlattı. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘Mutlu Kreş Mutlu Yarın’ projesi kapsamında yürütülen çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanabilmesi için çalışıldığı söyledi. Başkan Coşar, ‘’Söz verdiğimiz gibi, bir projemizi daha hayata geçiriyoruz. Güvenli bir ortamda, okul öncesi çocuklarımızın her anlamda gelişimlerine katkı sunacak kreşimiz hayat buluyor. Hemşehrilerimize her alanda hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz’’ dedi.