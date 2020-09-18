Koyunculuğa destek

KÜÇÜKBAŞ hayvancılığı geliştirmek için geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konulan 300 koyun projesi kadük kalırken, ‘Köyde yaşamak için bir sürü neden var’ projesi kapsamında başlatılan uygulama ilgi görmeye başladı. Proje ilk olarak Tokat’ta hayata geçirilirken, projeden yararlanmak için kısa sürede 6 bin kişi başvuru yaptı. Yapılan başvurular kapsamında faizsiz koyun kredisinden yararlanmaya hak kazanan yetiştiriciye 100 bin hayvan teslim edildi. Proje kapsamında Gaziantep Valiliği ile Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Buna göre Gaziantep'te önümüzdeki günlerde yetiştiricilerden başvurular alınmaya başlanacak. Projenin bütün illerde uygulanması beklenirken, projenin uygulanacağı illerde o ilin Valiliği ile Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalanması gerekiyor. Yozgat Valiliğinin de bu konuda önümüzdeki günlerde çalışma başlatarak, Ziraat Bankası ile protokol imzalaması bekleniyor. Proje ile 100’ün altında küçükbaş hayvanı olan üreticilere ilave destek verilerek sayının 100’ün üzerine çıkarılması amaçlanıyor. Valilik tarafından protokol imzalanmasının ardından, besicinin Tarım Müdürlüğüne kayıtlı işletmesi olması ve bulunduğu ilde ikamet etmesi gerekiyor. Faal olarak küçükbaş hayvancılık yapanlar ve bu işi yeni yapacak olanlar proje kapsamında başvuru yapabilecek. En az 100 baş ve üzeri hayvanlık sürüyü alacak kapasite de ağılı olması gerekiyor. İşletme şahsın kendi malı veya kiralık da olabilir, ancak kiralık ise kira sözleşmesi en az 7 yıl olmalı. Başvuru için şahıs veya şirket olması fark etmiyor.