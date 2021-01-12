Köylere yatırım

Yozgat İl Özel idaresi ve kaymakamlıklarca köylere yapılan çocuk oyun parkları ve kamelyalar yaz aylarında çocuklarla şenleniyor. Akdağmadeni ilçesine bağlı Körük Köyü de bu köylerden birini teşkil ediyor. Köy nüfusunun büyük bir kısmı Ankara, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlerde yaşıyor. Kış aylarında köyde on hane kalsa da yaz aylarıyla birlikte köyle şenleniyor. Devlet imkanlarıyla yapılan hizmetlerin yanı sıra, köy muhtarlığı ve köy derneği işbirliğiyle yapılan güzelleştirme çalışmaları da göçün engellenmesine katkı sunuyor. Körük Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin de katkılarıyla, Kaymakamlık tarafından yapılan çocuk parkı etrafı, dev Türk Bayrağı ve toplu organizelerde kullanılmak üzere mangal düzeneği ile taçlandırıldı. Körük Köyü muhtarı Sezer Kanak, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yurtlu, yaptıkları ortak açıklamada, suyu ve havasıyla meşhur köyün, büyük şehirlere olan göçü durdurmak için çalışma yaptıklarını, köyün daha yaşanabilir hale gelmesi için emek sarf ettiklerini söylediler. İstanbul’da kurulu ve faaliyet gösteren Körük Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ercan Yurtlu, “Köyümüz, ormanıyla meşhur Akdağmadeni ilçesine bağlı tipik bir Anadolu köyü, Ormanı, havası ve suyu tam anlamıyla yaşanabilir bir yerleşim yeri. Ekonomik nedenlerde çoğunluk İstanbul’ da yaşıyor. Bizler de köy, en azından yaz aylarında şenlensin diye çalışmalar yaptık’’ diye konuştu. Köy muhtarı Sezer Kanak da, derneğin faaliyetleri kapsamında, yapılan çalışmaların sevindirici olduğu kadar köyde yaşanan göçün durması açısından da önemli olduğunu vurguladı. Kanak, ‘’İl Özel İdaresi ve kaymakamlık tarafından yapılan çocuk parkı, kamelya hizmeti köye renk kattı. Derneğin yaptığı dev Türk Bayrağı ve mangal gibi sosyal, kültürel amaçlı çalışmalar oldukça önem taşıyor. İnternet alt yapısı tamamlandı, abonelik işlemlerine başlayacağız. Emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Diğer yandan, bazı köylülerimiz de köye dönüş yapmak için girişimde bulunuyor” ifadelerini kullandı.