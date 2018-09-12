Köylere Konteynır

Kaymakam Evren Çakır, kurum amirleriyle birlikte köylere tahsis edilen çöp konteynırlarının dağıtımını yaptı. Çekerek Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği tarafından hazırlanıp, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ne sunulan 200 bin liralık ‘çöp konteynırı’ projesinin kabul edildiğini hatırlatan Kaymakam Çakır, köylere nüfusa göre çöp konteynırı dağıtımı yapıldığını söyledi. Çekerek Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Servet Aktaş da, “200 bin liralık projemiz kapsamında çöp konteynırları geldi ve dağıtımına başladık. Derneğimizin kuruluş amacı her ne kadar birlik beraberlik olsa da bu tür hizmetleri de İlçemize kazandırarak katkı sağlamaktan büyük keyif alıyoruz” dedi.