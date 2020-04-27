Köylere gıda ve maske

ÇAYIRALAN Belediyesi, sorumluluk alanına giren ilçe merkezinden sonra sorumluluk alanı dışındaki yerleşim birimlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda, tüm vatandaşlara da maske dağıtımında bulundu. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘’Öncelikle yurtiçi ve yurtdışında yaşayan hemşehrilerimizin katkılarıyla, belediyemiz bütçesinden de katkı sağlayarak Çayıralan Belediyesi olarak, sorumluluk alanımız olmamasına rağmen tüm köylerimize gıda ve maske dağıtımı yapılmıştır. Tüm köylerimizin ihtiyaçları doğrudan muhtarlarımızın talebi doğrultusunda hiçbir kısıtlama yapılmadan yerine getirilmiştir.

Gıda yardımı için belediyemizde bağışta bulunan tüm dost ve hemşehrilerim ile emekçi belediye personelimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkan Codar, ilçe merkezinde maske dağıtımının yapıldığını, muhtarlar tarafından kendilerine iletilen ihtiyaç sahiplerinin de gıda ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti. Coda, ‘’Yardım götürdüğümüz şahısların siyasi düşüncesi bizi ilgilendirmiyor. İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın imkanlar ölçüsünde yardımına koşuyoruz. İlçe merkezimizin dışında 23 köyümüzde ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda paketi ile birlikte 5 bin adet maske vatandaşlarımıza ulaştırdık’’ diye konuştu.

Başkan Codar, Belediyenin hayırsever vatandaşların katkılarıyla oluşturduğu, ortalama 250 liralık gıda paketlerinin de ilçe merkezinde dağıtımının devam ettiğini sözlerine ekledi.



