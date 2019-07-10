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Köylerde su sorunu

YOZGAT İl Genel Meclisi, Çayıralan ve Çandır ilçelerine bağlı köylerdeki içme suyu sorununu araştırıp, rapor hazırladı. Komisyon tarafından hazırlanan rapor İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Tuncer tarafından okundu.

Köylerde su sorunu

YOZGAT İl Genel Meclisi, Çayıralan ve Çandır ilçelerine bağlı köylerdeki içme suyu sorununu araştırıp, rapor hazırladı. Komisyon tarafından hazırlanan rapor İl Genel Meclisi Üyesi Dursun Tuncer tarafından okundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Köylerde su sorunu

Tuncer, Çayıralan ilçesinde su sıkıntısı bulunan Farahlı, Yukarı Yahyasaray, İnönü, Karakışla, Elçi, Derekemal, Yukarı Tekke, Avşaralan, Menekşe köylerinin içme suyu ihtiyaçlarının 2014-2018 yılları arasında kısmi sondaj, drenaj yöntemi ile yapıldığını, bu köylerin su sıkıntısının giderildiğini söyledi. Tuncer, ‘2014-2018 yılları arasında Turluhan, Elçi, Menteşe, Alidemidir, Derekemal köyleri olmak üzere 5 köye su depoları yapılarak, içme suyu ihtiyaçları giderildi. 2019 yılında Külekçi, Çukurören, Günyayla köyleri için yatırım bütçesinden ödenek tahsis edilmiş, bu köylerin su sıkıntısı da giderilmeye çalışılıyor’ dedi. Tuncer, Çandır ilçesine bağlı Büyükkışla köyünün içme suyunun yeterli olmadığını, kaynak suyunun ihtiyaç bulunduğunu, ihtiyacın karşılanmasına yönelik sondaj vurulması gerektiğini kaydetti. Tuncer, ‘İğdeli köyünün eski su şebekesinin değişmesi gerekmektedir. Bununla birlikte depolarının bakım, onarıma ihtiyaçları var. Gülpınar köyünün su şebekesinin aspesli olan boruları değişmesi gerekiyor. Ayrıca arızalı olan klorlama makinesinin tamir edilmelidir. Kozan köyü içme suyu deposunda bakım onarım tamirat yapılması gerekmektedir’ diye konuştu. 
 

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