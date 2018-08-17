Köydes yatırımlarına devam

ÇANDIR ilçesinde Köydes kapsamında, köylerin altyapı sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmalara hız verildi. Köydes yatırım programına alınan İğdeli köyünde yol yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Kaymakam Muhammet Çiftçi, İlçe Özel İdare Müdürü Nurettin Özdem ile birlikte yol çalışmalarını inceleyip, ilgililerden bilgi aldı.
17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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