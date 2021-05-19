Köydeki yangın korkuttu

SORGUN ilçesine bağlı Garipler köyünde bir evde çıkan yangın, köylülerin ve itfaiyenin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Sorgun ilçe merkezindeki evinde bulunan Necati Öztürk isimli vatandaşın, Garipler köyündeki kimsenin bulunmadığı evinde gece saat 24.00 sularında yangın çıktı. Köylülerin yangını fark etmesi üzerine bir taraftan yangına müdahale edilmeye çalışılırken, diğer taraftan da itfaiyeye haber verildi. Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına köylülerle birlikte müdahale edip, çevredeki diğer evlere sıçramaması için önce kontrol altına aldı, sonrasında da söndürdü. Sabah saatlerinde ancak söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapılırken, yangının zararları da gün yüzüne çıktı. Yangında, Necati Öztürk’e ait ev tamamen yanıp, yıkılırken, çiftçinin geçim kaynağı olan tarım aletleri, traktör iye aynı köyden Sadullah Öztürk’ün park halindeki otomobili de yanarak kullanılmaz hale geldi. Can kaybının ve yaralananın bulunmadığı yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.