Köyde su sorunu

ÇANDIR ilçesinin Büyükkışla Köyünde suların kesik olduğu ileri sürüldü. Köyde şebeke suyunun kesilmesi nedeniyle köy halkının pınarlara yöneldiği, pınar sularının da az akması nedeniyle saatlerce kuyrukda beklediklerini belirtildi. Köy sakinleri, ‘’Su taşımaktan iflahımız kesildi. Suyumuz her sene yaz aylarında günde bir iki saat ancak akarken şimdi ise iki üç günde ancak yarım saat kadar akıyor. Köyümüzün su sorununun çözümünü bekliyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz’’ dediler. Vatandaşlar, köyün su kaynaklarının yeterli olduğunu, ancak ilgisizlik ve vurdumduymazlık nedeniyle köylünün suya hasret bırakıldığı da ileri sürüldü. Vatandaşlar, ‘’Sorununuzla kimse ilgilenmediğinden çözümü basit bir konu katmerlenmekte ve köylülerimiz yıllardır mağdur olmaktadır’’ ifadelerini kullandılar.