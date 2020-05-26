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Köyde karantina…

Yozgat’ta daha önce 29 Mart-13 Nisan tarihleri arasında karantina uygulanan Derbent köyünde bu bir mahallesinde karantina kararı alındı.

26 Mayıs 2020 Salı 20:48
Köyde karantina…

YOZGAT Merkeze bağlı Derbent köyünde ikinci kez karantina kararı alındı. Daha önce 29 Mart-13 Nisan tarihleri arasında uygulamaya konulan karantina kararından sonra bu kez bir mahallede karantina uygulaması kararı alındı. Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Derbent köyü ile ilgili kararını açıkladı. Toplantıda yeni tip korona virüsün (COVID-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak için Derbent Köyü Çıraderesi Mahallesinin karantina uygulaması değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda yapılan açıklamada, ‘’İlimiz Merkeze bağlı Derbent Köyü Çıraderesi Mahallesi korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına, oy birliği ile karar verilmiştir’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Korona Virüs. Karantina. Yozgat. Derbent Köyü.
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