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Köy yollarında iyileştirme

Yozgat il genelinde köy yolları ve altyapılarının iyileştirilmesine yönelik Köydes kapsamında başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:06
Köy yollarında iyileştirme

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Maske, Mesafe, Temizlik kuralına uygun olarak gerçekleştirilen denetimlerde, Yozgat İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Ahi, İlçe Yazı İşleri Müdürü ve İlçe Özel İdare Müdürü Vekili Mustafa Doğan da hazır bulundu. Kaymakam Günlü, Şefaatli ilçesine bağlı Başköy, Kuzayca ve Tahiroğlu köylerindeki iki asfalt yol yapım çalışmaları ile köy yollarının bakım programına yönelik çalışmaları denetleyip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Seyfettin Sağlam

Anahtar Kelimeler:
Köy Yollarında Iyileştirme
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