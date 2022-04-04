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Köy yollarına yeni levha

Yozgat’ta İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından köy yollarında bulunan levhaların yenileme çalışmaları devam ediyor.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:41
Köy yollarına yeni levha

Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Yozgat İl Özel İdaresi olarak, Köy yollarının kalite ve standartlarını yükseltmek için yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vatandaşların yolculuklarını, daha güvenli hale getirmek, Trafikte düzeninin ve kontrolün sağlanabilmesi amacıyla trafik işaret ve işaretçilerine çok önem verdiklerine vurgu yapan Nazlı, ‘’Bu doğrultuda, İdaremizce 2018 yılından başlayarak günümüze kadar, yol ağımızın 2 bin 751 kilometrelik bölümünde, 810 kilometre yol çizgi boyası, 410 kilometre CTP yol dikmeleri ve 2021 yılından bugüne kadar ise bin 500 adet direk ile 2 bin adet trafik işaret levhası kullanılmıştır’’ dedi.

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