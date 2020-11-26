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Köy yollarına asfalt

SORGUN ilçesine bağlı köy yollarında bitümlü sıcak karışım (BSK) ve asfalt satıh kaplama çalışmaları tamamlandı.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:01
Köy yollarına asfalt

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, Ağcın-Taşpınar- İsafakılı köyleri başta olmak üzere Belencumafakılı, Tuzlacık, Çaferli, Tiftik, Osmaniye, Muğallı, Çakırhacılı, Kayakışla-Küçükeynelli yolu olmak üzere 36 kilometre yol yapılarak trafiğe açıldığını söyledi.  Kayhan,  birinci kat yapılması planlanan Belencumafakılı-Bogazcumafakılı arası ve Karabalı köy yolları olmak üzere 5,5 kilometre yolun yapıldığını aktarDI. Kayhan, "İlçenin trafik açısından en yoğun yolu konumunda olan ve Sorgun ilçesini Atatürk yoluna bağlayan Şahmuratlı-Alcı yol güzergahındaki 4 kilometrelik bitümlü sıcak karışım karayolları standartlarında yapılarak trafiğe açıldı. Bunun tamamlanmasıyla Sorgun’dan Çakırhacılı köyüne kadar olan gurup yolu da karayolları standartlarında alt yapılarıyla birlikte tamamlanıp trafiğe açılmış oldu" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Köy Yollarına Asfalt
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