Köy yolları yenileniyor

Yozgat İl Genel Meclisi tarafından programa alınıp, İl Özel İdaresi tarafından yapım çalışmaları sürdürülen köy altyapıları ile köylerin yol sorunları giderilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Yozgat il merkezine bağlı Recepli, Bozlar, Buzağcıoğlu köyleri grup yolunda Sıcak Asfalt serim çalışmaları devam ediyor. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, ‘’Devletimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde, Yiğitler Şehri Yozgat için bütün ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz Rabbim işlerimizi kolay eylesin’’ dedi. Yozgat İl Genel Meclisi tarafından programa alınan Çayıralan İlçesi Gülderesi-Karaazap Köyleri arası 1. kat Asfalt çalışmalarının da tamamlandığı kaydedildi.