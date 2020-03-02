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Köy Odası Geleneği yaşatılmaya çalışılıyor

YOZGATLI Şair ve Yazarlar, Köy Odası geleneğini yaşatmak üzere bir araya geldi.

02 Mart 2020 Pazartesi 03:36
Köy Odası Geleneği yaşatılmaya çalışılıyor

Sorgunlu Aşık Rıza Kaygısuz’un kendine özel oluşturduğu oda da toplanan şair ve yazarlar köy odası geleneğini yaşatmak üzere özel bir sohbet toplantısı düzenledi. Yozgat’ın yöresel yemeği ‘Arabaşı’ ikramından sonra söz alan şair, yazar, âşık ve ozanlar anılarını paylaşıp sırayla paylaşımlarda bulundu. Köy Oda geleneğini yaşatmaya çalışan şairler, bu kültürü yaşatmak üzere köylerimizde yeniden odaların açılmasını, ‘Köy Konakları’ kurulmasını, dostça sohbetler edilmesini istediler. 

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Köy Odası Geleneği Yaşatılmaya çalışılıyor
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