Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101267
ALTIN
385.232
DOLAR
6.9866
STERLİN
8.6834
EURO
7.5667

Köy halkına ramazan pidesi

Babaannesinin ölüm yıldönümünde köylüye pide dağıttı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 23:38
Köy halkına ramazan pidesi

ŞEFAATLİ İlçesinin Kaykılı köyünde, bir vatandaş babaannesinin ölüm yıldönümü nedeniyle ramazan pidesi dağıttı. Köyün imamı Ebuzer Özdemir, korona virüsü tedbirlerinin uygulamaya konulmasıyla birlikte 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile kronik hastaların yardımına koştu. Köylülerin ihtiyaçlarını, taleplerini yerine getiren Ebuzer Özdemir, bu fedakar çalışmaları da takdir topladı. Din görevlisi Abuzer Özdemir’in bu çalışmalarını takip eden bir vatandaş telefon ile arayarak, Babaannesinin vefatının yıldönümü nedeniyle Ramazan Pidesi yardımında bulunmak istediğini bildirdi. Din görevlisi Özdemir, vatandaşın talebini yerine getirip, Ramazan pidesini köy halkının ihtiyacına göre ücretsiz dağıttı.

Anahtar Kelimeler:
Köy Halkına Ramazan Pidesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gün sayıyorlar…
Gün sayıyorlar…
Köylere gıda ve maske
Köylere gıda ve maske
Öğrencilere hediye
Öğrencilere hediye
Belediyeden destek
Belediyeden destek
Esnafa maske dağıtımı
Esnafa maske dağıtımı
Ramazan yardımı
Ramazan yardımı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim