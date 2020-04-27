Köy halkına ramazan pidesi

ŞEFAATLİ İlçesinin Kaykılı köyünde, bir vatandaş babaannesinin ölüm yıldönümü nedeniyle ramazan pidesi dağıttı. Köyün imamı Ebuzer Özdemir, korona virüsü tedbirlerinin uygulamaya konulmasıyla birlikte 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile kronik hastaların yardımına koştu. Köylülerin ihtiyaçlarını, taleplerini yerine getiren Ebuzer Özdemir, bu fedakar çalışmaları da takdir topladı. Din görevlisi Abuzer Özdemir’in bu çalışmalarını takip eden bir vatandaş telefon ile arayarak, Babaannesinin vefatının yıldönümü nedeniyle Ramazan Pidesi yardımında bulunmak istediğini bildirdi. Din görevlisi Özdemir, vatandaşın talebini yerine getirip, Ramazan pidesini köy halkının ihtiyacına göre ücretsiz dağıttı.