Köy altyapısı iyileştiriliyor

Fidan, şehirlerde yaşayan insanlara sağlanan altyapı hizmetlerini köylerde yaşayanlara da sağlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Fidan, planlamalar doğrultusunda, asfalt, su, kanalizasyon, kilit parke çalışmalarının yapıldığını anlatarak, "Bu yıl köylerimize 400 bin metrekare kilitli taş parke döşenecek. 200 kilometre de asfalt çalışması yapılacak. Şuan kış mevsiminden dolayı bozulan yollarımızda yama çalışmalarımız sürüyor. Havaların biraz daha ısınmasıyla asfalt çalışmalarımızı başlatacağız" dedi. İçme suyu olmayan köy bulunmadığını vurgulayan Fidan, "Mevsimsel nedenler ve su kaynağı yetersiz olan bazı köylerimizde ilave kaynak arama çalışmaları teknik ekiplerimizce devam etmektedir. Yine köylerimize çöp konteynerleri yerleştirdik. Ekiplerimiz düzenli olarak köylerimizdeki çöpleri topluyor, herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Amacımızı köylerimizde vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla temiz çevre oluşturmaktır" diye konuştu.