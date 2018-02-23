Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117573
ALTIN
161.691
DOLAR
3.7836
STERLİN
5.2894
EURO
4.6588

Kosgeb programları anlatıldı

BOZOK Üniversitesi, KOSGEB Yozgat Müdürlüğü işbirliğinde, ‘KOBİ teknolojik ürün yatırım destek ve stratejik ürün destek programı’ tanıtımı yapıldı.

Kosgeb programları anlatıldı

BOZOK Üniversitesi, KOSGEB Yozgat Müdürlüğü işbirliğinde, ‘KOBİ teknolojik ürün yatırım destek ve stratejik ürün destek programı’ tanıtımı yapıldı.

23 Şubat 2018 Cuma 07:00
19 Okunma
Kosgeb programları anlatıldı

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım programında KOSGEB Başkanlık Müşaviri Hasan Yıldız bilgilendirmelerde bulundu. Yıldız, Teknoyatırım ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirebileceklerini söyledi. Yıldız, ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, kalkınma planları, hükümet programları, yıllık programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi amacıyla oluşturulan Stratejik Ürün Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İHH desteği
İHH desteği
İmzalı uyarı
İmzalı uyarı
Kurum ziyaretleri sürüyor
Kurum ziyaretleri sürüyor
EGO şoförleri Yozgat'ta
EGO şoförleri Yozgat'ta
Kaz’a bilimsel bakış
Kaz’a bilimsel bakış
TADIMIZI KAÇIRDILAR!
TADIMIZI KAÇIRDILAR!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim