Kosgeb programları anlatıldı

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım programında KOSGEB Başkanlık Müşaviri Hasan Yıldız bilgilendirmelerde bulundu. Yıldız, Teknoyatırım ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirebileceklerini söyledi. Yıldız, ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, kalkınma planları, hükümet programları, yıllık programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi amacıyla oluşturulan Stratejik Ürün Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler aktardı.