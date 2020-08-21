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Köse, ziyaretlerde bulundu

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Divanlı Mahallesi ile belediye tesislerinde çalışmalarını sürdüren Halk Eğitim Merkezi kurslarını ziyaret ederek, bilgi aldı.

21 Ağustos 2020 Cuma 00:50
Köse, ziyaretlerde bulundu

Başkan Köse, köy statüsünden çıkarılarak, mahalle statüsüne geçen Divanlı Mahallesi’nin ulaşım yollarını sıcak asfalta kavuşturduktan sonra, söz verdikleri gibi mahallemizin ara sokaklarında da yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Köse, ‘’Çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinlerimize bilgilendirmelerde bulunduk. Uzak yakın demeden Yozgat’ımızın her bir mahallesine hizmetkar olmaya devam ediyoruz’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bilal Şahin Kültür Merkezi içerisinde faaliyetlerini sürdüren Halk Eğitim Merkezi öğretici ve öğrencilerini ziyaret etti. Başkan Köse, el yapımı ürünleri inceleyip bilgi aldıktan sonra ‘’Yozgat’ımızı tanıtıcı ve ilimize özgü el yapımı ürünlerin satışı için üreticilerimize destek olacağız. Tüm hemşehrilerimizin, ürünlere kolay bir şekilde ulaşması için üzerimize düşen tüm fedakarlığı yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

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KöseZiyaretlerde Bulundu
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