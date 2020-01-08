Köse, sürpriz yaptı

Ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Köse, öğrencilere meyve salatası ile birlikte not defteri ve kalem hediye etti. Kütüphanelerde ders çalışırken meyve sürpriziyle karşılaşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Başkan Köse, “Bugün öğrencilerimize sürpriz yapmak için İl Halk Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilerimize ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizle üniversiteye hazırlanan, KPSS’ye hazırlanan ve Yüksek Lisans Sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizle bir araya geldik. Öğrencilerimizin ayaküstü sorun ve isteklerini dinledik. Hem de bilindiği üzere Yozgat’ın Genç Elçileri Projesi ile 81 ilden öğrenciyi ilimizde ağırlamıştık. Şimdi projenin devamı olarak öğrenci ziyaretlerimiz başladı. İl Halk Kütüphanemizde ders çalışan öğrencilerimize şifa niyetine meyve salatası ikram ettik. Daha rahat not almaları içinde kalem ve not kağıtları dağıttık. Arkadaşlarımıza sınavlarında başarılar diliyoruz. Onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri için böyle bir çalışma yaptık. Sık sık ziyaretlerimiz devam edecek. Öğrenci kardeşlerimizin yanında olacağız. Yozgat Belediyesi’nin tüm imkanları öğrenci kardeşlerimize sonuna kadar açıktır” dedi. Yapılan ikramlardan dolayı öğrenciler Köse’ye teşekkür etti. Öğrenciler, “Kütüphanede ders çalışırken Belediye Başkanımız ziyaretimize gelip sorun ve isteklerimizi dinledi. Bizlere meyve salatası, not kağıtları dağıttı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk” ifadelerini kullandılar.