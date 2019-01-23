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Koruyucu aile sayısı artıyor

YOZGAT’ta koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşması amaçlanırken, 17 ailede 23 çocuk aile sıcaklığına kavuştu.

Koruyucu aile sayısı artıyor

YOZGAT’ta koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşması amaçlanırken, 17 ailede 23 çocuk aile sıcaklığına kavuştu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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Koruyucu aile sayısı artıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, 2007 yılında başlanan koruyucu aile uygulamasından 23 çocuğun faydalandığını söyledi. Neşeli, koruyucu ailelerin çocukların hayatını değiştirdiğini belirterek Yozgat’ta 0-6 yaş grubu çocukların istendiğini aktardı. Bu yaş gruplarında çocukların bulunmadığının altını çizen Neşeli, Yozgat’a Türkiye’nin farklı illerinden çocuk nakillerinin geldiğini vurguladı. Neşeli, “Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir" dedi.
Neşeli, çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde sıcak bir aile ortamı oluşturmak amaçladıklarını ifade etti. Neşeli, Yozgat’ta 2007’de 6 çocuğun koruyucu aileye verildiğine değinerek, 2018 yılında 23 çocuğun aile sıcaklığına kavuştuğunu dile getirdi. Neşeli, koruyucu ailelere 2018 yılında 28 bin 782 TL ödeme yapıldığını kaydetti.

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