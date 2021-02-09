Koronavirüs sigara içeni sever

Coşkun, sigaranın, solunum yolunu tahrip ederek koronavirüse yakalanma riskini artırırken tedavi şansını da düşürdüğüne vurgu yaptı. Coşkun, ‘’“Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle koronavirüsün 1yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık’’ dedi. Coşkun, sigarayla mücadele edilmesi, vatandaşların sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmasının büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Coşkun, ‘’Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan Yozgatlı vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz aracılığıyla her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz’’ diye konuştu. Coşkun, Yeşilay’ın, sigara bağımlılığının azaltılması, küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak, bağımlılıkların önüne geçilmesi için yürüttüğü çalışmalarla mücadeleye devam etiğinin de altını çizdi.