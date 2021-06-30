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KOP Destekli peynir üretimi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde keçi yetiştiriciliğini geliştirip, sütünden peynir yapılarak pazara sunulması amacıyla hazırlanan projeye Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından mali destek verilmesi uygun bulundu.

30 Haziran 2021 Çarşamba 00:25
KOP Destekli peynir üretimi

Akdağmadeni Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘KOP ile Bir Elden Bin Sofraya Keçi Peyniri Projesi’ onaylandı, mali destek verilmesi uygun bulundu. Bu yıl için 2 138 bin lira ödenek tahsis edilen proje ile geçmişten günümüze kadar keçi üreticilerinin kendi şartlarında üretmekte oldukları yöresel peynirin, uygun şartlarda üretiminin örnek modellerle sağlanması, ticarileştirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda Akdağmadeni ilçesinin Güneyli ve Gültepe Mahallerinde 10 önder çiftçiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Veteriner Hekim ve Mühendis desteği verilerek, hijyenik ve modern şartlarda peynir üretimi, peynir yapımında kullanılan makine, ekipmanların kullanımı konularında eğitimler verilecek. Deneme amaçlı olarak 3 ayrı butik peynir üretim tesisinin kurulumu da projede yer alıyor.  

Anahtar Kelimeler:
KOP Destekli Peynir üretimi
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