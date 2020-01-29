KOP destekleri anlatıldı

Yozgat Vali Yardımcısı İzzet Ercan başkanlığında yapılan toplantıya ilçe yöneticileri ile muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, toplantıda hazırlayıp, sundukları, bir kısmı kabul edilen KOP projelerinin yanı sıra Vali Yardımcısı İzzet Ercan’ın da görüş ve teklifleri ile yeni projelerin hazırlanmasına, hızlı bir şekilde uygulama aşamasına getirilmesine karar verildiğini söyledi. Başkan Akın, ‘’Başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay olmak üzere milletvekillerimiz ve sayın Valimiz Kadir Çakır’ın öncülüğünde tüm il yöneticilerimizle birlikte Yozgat ve ilçelerinin kalkındırılması yönünde çalışmaktayız. Bu kapsamda Kadışehri’nin layık olduğu hizmeti ve desteği alması için tüm gücümüzle çalıştığımızdan emin olun’’ ifadelerini kullandı.