Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif kar yağışlı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119802
ALTIN
299.664
DOLAR
5.9395
STERLİN
7.7397
EURO
6.5365

KOP destekleri anlatıldı

KADIŞEHRİ ilçesinde düzenlenen toplantıda, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında hazırlanabilecek projeler ile verilebilecek desteklemeler anlatıldı.

KOP destekleri anlatıldı

KADIŞEHRİ ilçesinde düzenlenen toplantıda, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında hazırlanabilecek projeler ile verilebilecek desteklemeler anlatıldı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 03:05
KOP destekleri anlatıldı

Yozgat Vali Yardımcısı İzzet Ercan başkanlığında yapılan toplantıya ilçe yöneticileri ile muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, toplantıda hazırlayıp, sundukları, bir kısmı kabul edilen KOP projelerinin yanı sıra Vali Yardımcısı İzzet Ercan’ın da görüş ve teklifleri ile yeni projelerin hazırlanmasına, hızlı bir şekilde uygulama aşamasına getirilmesine karar verildiğini söyledi.  Başkan Akın, ‘’Başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay olmak üzere milletvekillerimiz ve sayın Valimiz Kadir Çakır’ın öncülüğünde tüm il yöneticilerimizle birlikte Yozgat ve ilçelerinin kalkındırılması yönünde çalışmaktayız. Bu kapsamda Kadışehri’nin layık olduğu hizmeti ve desteği alması için tüm gücümüzle çalıştığımızdan emin olun’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KOP Destekleri Anlatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAVANTALAR ÇEKEREK’TE HAYAT BULACAK
LAVANTALAR ÇEKEREK’TE HAYAT BULACAK
DSi binası yükseliyor
DSi binası yükseliyor
Birliğe araç takviyesi
Birliğe araç takviyesi
Alanda Sergilendi
Alanda Sergilendi
Başkan Deprem bölgesinde
Başkan Deprem bölgesinde
Yangında işyeri kül oldu
Yangında işyeri kül oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim