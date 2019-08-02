Koordinasyon yapıldı

Toplantıya, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Şahin başkanlık etti. Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Acil Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Bahar Toros, 112 Başhekimi Dr. Resul Akdemir, acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin Başhekimleri, Acil Servislerden Sorumlu Başhekim Yardımcıları da toplantıda hazır bulundu. Toplantıda, sağlık kuruluşlarının bir önceki ay yaptığı çalışmalar değerlendirildi, yaşanılan aksaklıkların giderilmesi konusunda alınması gereken önlemler üzerinde duruldu.