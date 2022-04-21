Koordinasyon kurulu toplandı

Yatırımcı kurumların temsilcilerinin yatırımları hakkında bilgi verdiği toplantıda Vali Ziya Polat, Yozgat’ta şuanda 19 milyar proje bedelli toplam 264 projenin bulunduğunu söyledi. Projelerin 2022 yılı ödeneğinin 2,3 milyar lira olduğunu vurgulayan Vali Polat, ‘’Şuana kadar 137 milyon harcama yapılırken gerçekleşme ise yüzde 6 civarında. 264 projenin 12’si tamamlanırken 137’sinde çalışmalar devam ediyor. 63 projemiz ihale aşamasında olup, 51 projede de çalışmalar devam etmektedir’’ dedi.

Vali Polat’ın konuşmasının ardından yatırımcı kuruluş temsilcileri yatırımları hakkında bilgi verdi.