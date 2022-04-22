Kooperatif tır sahibi yaptı

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Erkoç, kooperatiflerin kredi limitlerinin arttırılmasıyla nakliyeci esnafına 1 milyon yatırım desteği sağlandığını ve araç makine parklarını yenilemeleri için fırsat olduğunu belirtti. Esnafın büyümesi, yeni yatırımlar yapması, ekonomiye ve istihdama katkı sağlaması için seferber olduklarını belirten Erkoç, yatırım destek limitlerinin 500 bin liradan 1 milyon liraya çıktığını ifade etti. Yapılan desteklerin nakliyeci esnafı için önemli bir fırsattır olduğunun altını çizen Erkoç, desteklerin hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Kooperatif tarafında düzenlenen tören ile tırlarının anahtarlarını teslim alan Abdullah ve Gökhan İlbaşı, desteklerden dolayı kooperatif başkanı Erkoç’a teşekkür etti. Desteklerden herkesin faydalanması temennilerinde bulunan İlbaşı, “Rabbim bizlere bu desteği sağlayan herkesten razı olsun. Yıllardır aracımızı yenilemeyi düşünüyorduk ancak kısmet bugüneymiş. Kooperatifimiz tarafından verilen destekler sayesinde bizlerde aracımızı yenileyerek gücümüze güç kattı. İnşallah diğer nakliyeci esnafımız da bu imkanlardan yararlanır” dedi.

Kooperatiflerin, üyelerini geliştirmek ve güçlendirmek için kurulduğunu belirten Erkoç, “Kooperatifimizin sağlamış olduğu imkanlar üyelerimiz içindir. Amacımız tüm üyelerimize yardımcı olmak, onları yapmış olduğumuz destekle hedeflerine ulaştırmak, yeni istihdam alanları oluşturmaktır. Yatırım destek limitlerinin 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkması özellikle araç alacak ve değiştirecek olan nakliyeci üyelerimiz için bir fırsattır. Kapımız tüm üyelerimize sonuna kadar açıktır” şeklinde konuştu.

Yapılan destekler doğrultusunda kooperatif üyelerinden Abdullah ve Gökhan İlbaşı’nın araçlarının hayırlı olmasını dileyen Erkoç, “Kooperatifimiz kefaletiyle bir ilki gerçekleştirdik ve sıfır araç kredisi kullanarak 2022 model çekici DAF marka aracımızı dualar eşliğinde kurbanımızı keserek anahtarlarını teslim ettik. Araç sahibi üyelerimize hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulunarak kazasız belasız bol kazançlar dileriz. Araçlarını değiştirmek isteyen arkadaşlarımızı da kooperatifimize bekleriz” dedi. •iha•

