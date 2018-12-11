Konya’yı gezdiler

‘Mevlana’nın yedi öğüdü’ konulu kompozisyon yarışması yapıldı. Merkezden destek alan çocuklar yarışmaya bir birinden güzel eserlerle katıldı. Yarışmada dereceye giren çocuklar ise Konya Gezisi ile ödüllendirildi. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, Hz. Mevlana’yı, onun hoş görüsünü tanımak, tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini hatırlattı. Hatipoğlu, ‘’Bizde bu kapsamda, çocuklarımızın onu daha yakından tanımaları için bir dizi etkinlik yaptık. Mesnevi ve Divanı Kebir eserlerindeki sevgi ve hoş görüyü içselleştirmeye çalıştığımız çocuklarımızdan kompozisyon yazmalarını istedik ve eser veren çocuklarımızla yerinde tarih uygulaması yaparak Konya Gezisi düzenledik’’ dedi.

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, “Bu ve benzeri faaliyetleri önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki milletler değerleri ile yaşar. Verdiği mesajlarla tüm dünyayı etkilemeyi başaran Hz. Mevlana’yı, onun öğretilerini anlamak ve bu değerleri yaşatmak tüm insanlığın ortak görevidir’’ diye konuştu.

