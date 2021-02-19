Konutlarda ısınma sorunu

Beğendik Kooperatifinin 2 bin konutunda yaşanan ısıtma sıkıntısı vatandaşların tepkisine yol açtı. Beğendik konutları sakinleri, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl yüzde 48'lik bir artış ile daha fazla para ödemelerine rağmen ısınamadıklarını ileri sürdü. 2008-2012 yılları arasında zaman zaman hava sıcaklığının eksi 25-30'a kadar düşmesine rağmen ısınmada bir sıkıntı yaşamadıklarını hatırlatan Beğendik konutları sakinleri, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesine rağmen ısınamadıklarını ileri sürdü. Bazı vatandaşlar ise yer altından çıkan sıcak suyun termal kaplıcalara ve seralara daha fazla verildiğini bu yüzden de ısınamadıklarını iddia etti. Vatandaşlar, ‘’Geçtiğimiz yıl aylık 270 lira ısınma için belediyeye ücret ödüyorduk. Bu yıl yüzde 48'lik bir zam ile bu ücret 400 lira oldu. Fazla ücret ödememize rağmen ısınamıyoruz. Yetkililerin ısınma konusunda bir çare bulmalarını bekliyoruz. Sıcak suların bir kısmı termal kaplıcalara bir kısmı ise seralarda kullanıldığından dolayı ısı kaybına uğradık. Bu sorunun biran önce çözülmesini istiyoruz’’ diye konuştular.