-Konut satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Yozgat' ta 2017 Ekim ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,56, bir önceki ay ise yüzde 22,6 azaldı. Geçen yıl ekim ayında 572 konutun satış işlemi yapıldı. Bir önceki ay 624 konutun satış işlemi yapılırken, Ekim ayında bu sayı 483’e düştü. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 47,41 oldu. İlk satışların payı ise yüzde 52,59 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında azaldı. Kayseri'de 2017 Ekim ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,13, Sivas'ta ise yüzde 11,63 azaldı.