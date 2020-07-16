Konut Satış İstatistikleri açıklandı

YURT genelinde konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Yozgat' ta 2020 Haziran ayında 747 konut satıldı.

Yozgat' ta 2020 Haziran ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 237 konut ile yüzde 215,19 arttı. Bir önceki ay 210 konut satışı yapılarak, yüzde 255,71 747 konut satışı oldu. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 513 konut ve yüzde 68,67, ilk satışların payı ise 234 konut ve yüzde 31,33 olarak gerçekleşti.