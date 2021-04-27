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Kontrolsüz Otlatma Uyarısı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, memleketi Çayıralan ilçesinde denetim yaptı, incelemelerde bulundu.

27 Nisan 2021 Salı 00:45
Kontrolsüz Otlatma Uyarısı

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, ‘’Kontrolsüz otlatma nedeniyle küçükbaş hayvanlar özellikle genç ormanlarda tahribatlar meydana getiriyor" dedi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, memleketi de Çayıralan ilçesinde, incelemelerde bulundu. Karacabey, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaretinde, ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Orman köylerinde yaşayan köylünün temel geçim kaynaklarından olan tarım ve hayvancılığın desteklenmesi konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını bildiren Karacabey, şunları kaydetti: "Otlatmanın orman köylüsünün yaşamını ekonomik ve sosyal açıdan doğrudan etkiliyor. ’Hayvancılıkla uğraşan insanlarımız, hayatlarını hayvanlarının en ideal ve ekonomik biçimde yetiştirilmesi üzerine düzenlemektedir. Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği orman köylüleri için önemli bir faaliyettir.  Ülkemiz orman alanlarının yüzde 53,1‘inde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ormanlık alanlarda sistemli bir şekilde otlatılmaktadır. Planlı otlatma neticesinde hayvancılık için gerekli olan yem ihtiyacının giderilmesine katkı sağlanmaktadır ancak kontrolsüz otlatma nedeniyle küçükbaş hayvanlar özellikle genç ormanlarda tahribatlar meydana getiriyor. Yönetmelik doğrultusunda bölgesel olarak hazırlanan ‘Otlatma Planları’ ile birlikte, otlatmalar belirli bir plan ve düzen dahilinde yapılıyor." Orman Genel Müdürü Karacabey’e temasları sırasında Bölge Müdürü İsa Çapkın, Çayıralan Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen, Müdür Yardımcısı Yunus Ünal, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları eşlik etti. Karacabey, İşletme Müdürünü ziyaret ederek, personelle sohbet etti. Bölge Müdürü İsa Çapkın, Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan çalışmalarla ilgili brifing verdi. Karacabey, Çayıralan ilçesindeki ormanlık alanları da gezip, yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

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Kontrolsüz Otlatma Uyarısı
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