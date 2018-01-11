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Kontroller sürecek

YOZGAT’ta okullarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yerine getirilmesi için tüm ekipman ve tesisatların kontrolleri periyodik kontrol uzmanları tarafından yapılıyor.

Kontroller sürecek

YOZGAT’ta okullarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yerine getirilmesi için tüm ekipman ve tesisatların kontrolleri periyodik kontrol uzmanları tarafından yapılıyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Kontroller sürecek

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Periyodik Kontrol Uzmanları tarafından okullarda elektrik tesisatı, paratoner tesisatı, kazan dairesi ve yangın tesisatlarının periyodik kontrolleri yapılıyor.
Bu kapsamda Yozgat Milli Egemenlik Vakfı İlkokulu'nda incelemelerde bulunan Periyodik Kontrol Uzmanları, denetimlerin yıl boyunca il genelindeki tüm okullarda süreceğini ifade etti.

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