Kontroller sürecek

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Periyodik Kontrol Uzmanları tarafından okullarda elektrik tesisatı, paratoner tesisatı, kazan dairesi ve yangın tesisatlarının periyodik kontrolleri yapılıyor.
Bu kapsamda Yozgat Milli Egemenlik Vakfı İlkokulu'nda incelemelerde bulunan Periyodik Kontrol Uzmanları, denetimlerin yıl boyunca il genelindeki tüm okullarda süreceğini ifade etti.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Periyodik Kontrol Uzmanları tarafından okullarda elektrik tesisatı, paratoner tesisatı, kazan dairesi ve yangın tesisatlarının periyodik kontrolleri yapılıyor.
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