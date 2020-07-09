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Konteynerler geldi

Akdağmadeni Belediyesi tarafından satın alınan bin adet çöp konteyneri ilçeye ulaştı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 00:39
Konteynerler geldi

AKDAĞMADENİ ilçesinde belediyesi çöp konteynerini yeniliyor.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘Temiz çevre sağlıklı yaşam’' anlayışıyla sürdürdükleri çalışmalar kapsamında tüm mahallelere yeni çöp konteyneri yerleştireceklerini bildirdi.
Başkan Yalçın, belediye olarak bin adet çöp konteyneri aldıklarını, 184'ünün belediyeye teslim edildiğini belirtti. Yalçın, "Konteynerler temizlik işleri birimi ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan tüm noktalara yerleştirilmeye başlandı. Daha temiz bir Akdağmadeni için var gücümüzle çalışırken değerli vatandaşlarımızın da bu konuda bizlere yardımcı olmaları ve belirlenen alanlar dışına çöp bırakmamalarını istiyoruz. Akdağmadeni bizim evimiz, evimizi temiz tutalım" ifadelerini kullandı. 
Yalçın, kalan çöp konteynerlerini en kısa sürede cadde ve sokaklara yerleştireceklerini belirtti.

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Konteynerler Geldi
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