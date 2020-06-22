Konsolosluk ziyareti

KISA adı DUYKON olan, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu üyesi Bayern Yozgat Dernekler Birliği yönetim kurulu üyeleri Munich Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğini ziyaret etti.

Teşkilatlanmadan sorumlu Başkan Dağaslan Kılıçaslan, sekreter Şükrü Uçar, Munich Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğinde Ataşe Mustafa Çakır'ı ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundular. Kılıçaslan, "Eğitim Ataşemiz Mustafa Çakır bey bizi makamında çok sıcak karşıladı, geçen sene hizmete başlayan Bayern Yozgat Dernekleri Birliği hakkından bilgiler verdik. Yapacağımız kültürel eğitim çalışmalar hakkında da Ateşe Mustafa hocamızdan yardımlarını istedik. Ataşemiz Mustafa Çakır, her türlü eğitim ve kültürel hizmetlerimizde bize destek olacağının sözünü verdi" dedi.