Kongrelere sınırlama

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında il genelinde korona virüs salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında olağanüstü gerçekleştirilen toplantıda, siyasi parti kongreleri dışında genel kurul çalışmalarına kısıtlama getirildi. Yapılan duyuruda, dünyada halen Covit-19 vaka artışlarının devam ettiği hatırlatıldı. ‘Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Covit-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir’ denildi. Yozgat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da bu çerçevede toplanarak aldığı kararında, ‘2 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 Aralık 2020 tarihine kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurul ve etkinliklerin ertelendiği’ kaydedildi. Kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenler hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.