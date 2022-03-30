Konferansa davet

Düzenlenen konferansta hedef 10’uncu ve 11’inci sınıflar oldu. Konferans 31 Mart Perşembe günü Sarı Zeybek Kültür Merkezinde düzenlenecek. Konferansa konuşmacı olarak Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden katılacak. Gülden konferansta ‘Bağımlılık Tuzağından Özgürlüğe Konusunu’ ele alacak. Yapılacak olan konferans hakkında açıklama yapan İlçe Müftüsü Emrah Kandemir, ”Düzenlemiş olduğumuz konferansta hedefimiz 10’uncu ve 11’inci sınıf lise öğrencilerimiz. Malum günümüzde gençlere yönelik en çok ele aldığımız konu bağımlılıkla mücadeledir. Bu yönde bizlerde lise öğrencilerimize bu konuyla ilgi konferans düzenlemek istedik. 31 Mart Perşembe günü düzenleyeceğimiz konferansta konuşmacı olarak İl Müftümüz Ali Gülden beyi davet etti. Kendileri de davetimizi kırmayarak konuşmacı olarak katılacaklarını belirti. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz. Düzenleyeceğimiz konferansa ilçemizde eğitim gören tüm lise öğrencilerimiz davetlidir” ifadelerini kullandı.