Konfederasyondan ziyaret

Yozgat Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Deniz, beraberinde İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Fakı, Bozok Dernekler Federasyonu Başkanı Hamdi Kurtoğlu, Yozgat İl Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Tuncer, Çapanoğlu Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Yılmazer, Marmara Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aslan, Üniversiteli Yozgatlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Korkut ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Tüm Yozgatlıları bir çatı altında toplayan ve kısa süre önce faaliyete geçen Yozgat Konfederasyonunun çalışmaları hakkında bilgiler veren Mehmet Deniz, Yozgat ile ilgili konularda da Seyfi Çelikkaya ile istişarelerde bulundu. Başkan Mehmet Deniz, Yozgat’a olan ziyaret ve temasların bundan sonra artacağını da dile getirdi.