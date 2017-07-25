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Komutana veda ettik!

Yozgat’ta 15 Temmuz gecesinin kahramanlarından olan, aynı zamanda askeri duruşu ve halkçı kimliği ile gönüllerde taht kuran İl Jandarma Alay Komutanı Selçuk Yıldırım’a veda ziyaretinde bulundu. 

Komutana veda ettik!

Yozgat’ta 15 Temmuz gecesinin kahramanlarından olan, aynı zamanda askeri duruşu ve halkçı kimliği ile gönüllerde taht kuran İl Jandarma Alay Komutanı Selçuk Yıldırım’a veda ziyaretinde bulundu. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
25 Temmuz 2017 Salı 17:03
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Komutana veda ettik!

Jandarma Komutanlığı Atama Kararnamesi ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Yozgat İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, bir yandan veda ziyaretlerinde bulunurken diğer taraftan da ziyaretçileri kabul ediyor. Yıldırım’ın ziyaretçileri arasında İleri Gazetesi Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz ve İnternet Editörü Mustafa Teker de yer aldı.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Yılmaz ve Teker, Yozgat’ın unutamayacağı vatan ve millet aşığı bir komutanın Yozgat’tan gidiyor olmasının hüznünü yaşadıklarını belirterek, yeni görev yerinde başarılar dilediler.
Ziyaret güne özel çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. 
VEDA ZİYARETLERİNDE BULUNDU
Yıldırım, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’e veda ziyaretlerinde bulundu.
Ziyarette konuşan Yozgat İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım, atama dolayısı ile kısa bir süre sonra görevden ayrılacağını belirterek, “Yozgat’ta görev yaptığımız sürede ilimizde huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için hizmet ettik, görevimiz bir bayrak yarışı, bizden sonra gelen arkadaşımıza görevimizi devredeceğiz.” dedi 
İl Jandarma Komutanı Albay Yıldırım’a bundan sonraki görevi ve yaşantısında ailesi ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmesi temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat’ın huzur ve güvenliğine sağladığı katkılar ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, günün anısına Bozok Üniversitesi logolu tabak hediye etti.

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