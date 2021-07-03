Kömür sahası devri protokolü imzalandı

Yeni Anadolu Madenciliğe ait atıl durumda bulunan eski kömür ocağı alanının belediyeye 49 yıllık üst kullanım hakkı sözleşmesi Yeni Anadolu Madencilik Genel Müdürü Hasan Altuntaş, Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kazan ve Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci tarafından imzalandı. Üst kullanım hakkı belediyeye verilen atıl durumdaki alanın yeniden canlandırarak, İç Anadolu’nun en büyük parkı yapılmak üzere çalışmalara başlandı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’550 bin metrekarelik bir alan üzerine kuracağımız, bölgenin tamamına hitap edecek bu alan içerisinde; mesire alanları, kuş gözlem kulesi, kamp alanları, at eğitim ve binicilik alanı, kafe ve restoranlar, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, spor sahaları, atv ve go-kart pisti yer alacak. Doğanın içeresinde yer alan, benzerlerinin arasında fark yaratacağına inandığımız bu yaşam alanını ıhlamur-sedir-ceviz-iğde-kuşburnu- ve mahlep ağaçları ile yeşillendireceğiz. Ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebileceği, şehir dışından gelen misafirlerimizi gururla ağırlayacağımız ve özellikle gençlerin sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmeye olanak sağlayacak şekilde projelendirdiğimiz yeni sosyal yaşam alanımızı bir yıl içinde bitirerek kıymetli hemşerilerimizin kullanımına sunacağız’’ diye konuştu. (Esra Özdemir)