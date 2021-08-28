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KOMŞUDAKi SÜPER MEYVE

Anavatanı Kuzey Amerika olan, Chokeberry olarak bilinen, besin içeriği nedeniyle kanser hücrelerini yok ettiği, vücudu baştan aşağıya yenilediği iddia edilen, yararları nedeniyle ‘süper meyve’ olarak da adlandırılan Aronya Meyvesi, Yozgat’ın Yerköy ilçesinin sınır komşusu Çiçekdağ ilçesinde yetiştirilmeye başlandı.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:20
KOMŞUDAKi SÜPER MEYVE

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli Köyü’nde ikamet eden Osman Yılmaz, tarafından üretimine başlanılan Süper Meyve, bölgedeki tarımsal üretime farklı bir bakış açısını da ortaya koydu. Ak Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, Çiçekdağı ilçesinin İbikli Köyünde Kuzey Amerika bitkisi, Chokeberry yetiştiriciliği yapan çiftçiyi ziyaret ederek, bölgeye farklı bir üretim anlayışı getirdiği için teşekkür etti. Düğer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Anavatanı Kuzey Amerika olan, Chokeberry olarak bilinen, besin içeriği nedeniyle kanser hücrelerini yok ettiği, vücudu baştan aşağıya yenilediği iddia edilen ve yararları nedeniyle ‘süper meyve’ olarak da adlandırılan Aronya Meyvesini, Çiçekdağı ilçemizin İbikli Köyü’nde üretmeye başlayan Osman ağabeyimizi ziyaret ettik. İlimizde tarımsal üretime farklılık getiren ve birçok kişiye örnek olacak Osman beyi cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz’’ diye konuştu.  

Anahtar Kelimeler:
KOMŞUDAKi SÜPER MEYVE
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